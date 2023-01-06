"Преемник Путина": у Зеленского оценили политическую карьеру Пригожина

"Повар Путина", как считает советник главы ОП Михаил Подоляк, может для решения денежных вопросов прийти не только к главе Кремля, но и его топ-соратникам.

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Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин на фоне вторжения в Украину начал строить собственную политическую карьеру и планирует стать преемником президента Владимира Путина. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Евгений Пригожин сейчас является главным "ньюсмейкером" войны, но его политическая карьера станет довольно короткой.

Михаил Подоляк также считает, что до финала полномасштабной войны дойдет только "зэковская армия" России, которую возглавляет руководитель "Группы Вагнера", поскольку регулярные войска к этому моменту будут уничтожены. По словам советника главы ОП, в РФ простая философия жизни — "украл, выпил, убил, в тюрьму, вышел, украл, выпил, убил, в тюрьму, а затем уехал в Украину воевать", и по такому принципу живет большинство населения.

"Пригожин это понимает (принцип жизни в России — ред.) и хочет возглавить этот тренд превращения российской контрактной армии в зековскую. А кто может возглавлять зековскую армию? Пригожин… Мне кажется до финала войны дойдет только тотально зэковская армия. Не будет у них там контрактников и мобилизованных, потому что они будут уничтожены. Ключевыми ударными группировками будут зэковские", — продолжил Подоляк в интервью "24 каналу".

Более того, советник главы ОП не исключает, что Евгений Пригожин рассчитывает стать преемником Владимира Путина для "перераспределения дохода" от боевых действий в Украине. Для решения подобных вопросов владелец "Группы Вагнера" придет не только к главе Кремля, но и к его топ-соратникам.

"Например, к Ковальчукам, потому что это деньги. Пригожин придет и скажет, мол, он заплатил цену и хочет "перераспределить доход", поэтому эти Ковальчуки должны исчезнуть, а он заберет все, что они "нацарствовали", вместе с Патрушевыми и Усмановым. Пригожин сделает это обязательно, потому что РФ теряет целостность как государство, и мы это видим", — подчеркнул Подоляк и добавил, что силовая вертикаль в России, выстроенная ФСБ, начинает разрушаться.

О политической карьере Евгения Пригожина ранее писал Институт изучения войны ISW в отчете от 5 января. По мнению аналитиков, владелец "Группы Вагнера" присвоил себе полномочия президента РФ Владимира Путина, публично помиловав зэков, воевавших в Украине.

Агентство Reuters, в свою очередь, 5 января сообщало, что Евгений Пригожин лично заинтересован в оккупации Бахмута. Владелец "Группы Вагнера" приказывает "вагнеровцам" штурмовать прифронтовой город для установления контроля над соляными и гипсовыми шахтами, которые расположены на Бахмутском направлении.