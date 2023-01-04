"Ищут слабые места": россияне переключили внимание с Бахмута на Соледар, — СМИ

Журналисты пишут, что оккупанты, отчаявшись добиться результата под Бахмутом, решили прощупать оборону ВСУ под Соледаром. Сопротивление сил обороны заставило их изменить тактику.

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Российские войска приостановили наступление на город Бахмут в Донецкой области. Командование приняло решение перебросить часть своих огневых средств на прилегающие районы, в частности, на город Соледар. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Сообщается, что Бахмут и Соледар являются частью одного фронта, и бои и раньше вспыхивали вокруг обоих городов. Ослабление столкновений в одном районе не означает, что россияне полностью отказались от взятия Бахмута, а скорее указывает на то, что сопротивление Украины заставило пересмотреть свою тактику.

Издание пишет, что хотя Бахмут имеет небольшое стратегическое значение, он приобрел большое значение для "группы Вагнера", а также для генерала ВС РФ Сергея Суровикина. Взятие Бахмута имело бы большое психологическое значение для России после череды неудач на поле боя.

"Они меняют свои позиции в сторону Соледара", — сказал Валерий Юрик, представитель 46-й бригады, воздушно-десантной дивизии.

По его словам, россиянам нужно хотя бы одна маленькая победа. Другой офицер отметил, что россияне пытаются найти слабое место в обороне ВСУ.

Однако представитель сил обороны Сергей Череватый рассказал журналистам, что не заметил значительного ослабления ударов российской артиллерии по Бахмуту. Он заявил, что за последние сутки в этом районе было нанесено 224 артиллерийских удара.

В материале сказано, что поток раненых бойцов в Бахмуте в последние дни замедлился. Так, Андрей Жолоб, командир медицинской части 46-й бригады, сказал журналистам, что с 17 по 19 декабря он проводил шесть или семь операций в день, но за последние два дня не провел ни одной. Операции включали ампутации, работа с тяжелыми ранами живота и грудной клетки, удаление осколков.

"Может быть тишина в течение двух или трех дней, а потом вдруг начнется мощная бомбежка", — сказал он.

Издание пишет, что несмотря на передышку, украинские солдаты остаются в состоянии боевой готовности к возобновлению наступления россиян на Бахмут.

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