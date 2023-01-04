Эксперт рассказал, как навсегда прекратить атаки иранских дронов Shahed

Россия может еще долго запускать иранские БПЛА по ночам, получая новые партии от Ирана.

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Российские войска продолжают обстреливать Укрину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Эксперт в области авиации Валерий Романенко в эфире Апостроф TV назвал условия прекращения запусков.

Он предполагает, что вопреки мнению некоторых специалистов, ВС РФ будет и дальше наносить удары с помощью иранских дронов-камикадзе, но будет запускать их ночью. По его словам, россияне уже поняли, что днем "Шахеды" слишком заметны, и украинские военные легко сбивают их из пулеметов, а в темноте попасть по ним сложнее.

"Трудно сказать, будут ли такие обстрелы происходить каждую ночь. Некоторые считают, что "Шахиды" понемногу заканчиваются, но есть возможность поставки новых дронов из Ирана", — отметил Валерий Романенко.

Специалист считает, что Украина сможет окончательно предотвратить атаки иранских дронов, если получит возможность уничтожать пусковые установки. Они расположены достаточно далеко от фронта, поэтому ВСУ потребуются дальнобойные ракеты отечественного или иностранного производства.

"Дальность в 1000 км позволяет накрыть все, что нужно в российских тылах", — подытожил Валерий Романенко.

Накануне спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне запускают дроны-камикадзе вдоль Днепра. Летая низко, беспилотники остаются невидимыми для украинских радаров, поэтому долетают до Киевской области. Во время последних двух атак большую часть "Шахедов" уже на подлете к столице сбила Киевская зенитно-ракетная бригада.

Писали также, как Израиль и США пытаются сорвать поставки оружия из Ирана. Спикер Госдепа Нед Прайс 3 января заявил, что Вашингтон обсуждает с израильскими чиновниками разные механизмы, в том числе сакнции против физических и юридических лиц.