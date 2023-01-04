ВСУ не могут сбить дроны-камикадзе, летающие вдоль Днепра: Игнат раскрыл причину

Большая часть иранских БПЛА долетает до Киевской области и сбивается уже на подступах к столице.

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Украинские силы противовоздушной обороны не могут сбивать российские дроны-камикадзе, когда те летят вдоль Днепра. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил причины в эфире "Украинского радио".

Россия использует иранские дроны-камикадзе линейки Shahed, которые оснащены боеголовками весом до 40 кг. Операторы программируют их лететь вдоль русла реки Днепр, где беспилотники становятся практически невидимыми для украинских радиолокационных станций.

Как объяснил Юрий Игнат, чем ниже цель летит, тем сложнее ее засечь, ведь радары не "видят" объекты ниже уровня антенны. Средства радиоэлектронной борьбы плохо работают против Shahed, поскольку они используют несколько систем спутниковой навигации, и если одна "глушится", то ее страхует другая.

Во время последних двух массированных атак ВС РФ запустили 45 и 39 таких беспилотников, большинство из них были нацелены на Киев. Украинским войскам удалось сбить все БПЛА, несмотря на движение вдоль Днепра. По словам Юрия Игната, часть дронов уничтожили воздушные командования "Юг" и "Восток", часть поразили истребители, но основная работа пришлась на последний рубеж обороны — Киевскую зенитно-ракетную бригаду.

"Казалось бы — простой дрон, но даже истребители поднимают, чтобы сбивать их. Если создадут дроны-перехватчики, это будет что-то новое и чрезвычайное, что сделали сами украинцы. Нам нужно самим развивать отрасль дронов-камикадзе", — отметил Игнат и добавил, что кроме дронов украинцам необходимо развивать и оружие против них: средства РЭБ и ПВО.

Юрий Игнат также прокомментировал эффективность украинской системы "єППО", запущенной одесской группой "Технари" при поддержке Минцифры. Это приложение, которое при помощи смартфона и камеры позволяет мирным жителям указывать направление полета воздушных угроз, таких как БПЛА. Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что дроны летают преимущественно ночью, когда украинцы не могут их увидеть, к тому же, "Шахеды" двигаются достаточно быстро.

"Пока будет система оповещения или звонки на 102, пройдет время и дрон уже будет в другом месте, его скорость 150 км/ч. Так что эта информация, которая в огромном количестве будет поступать отовсюду, будет наоборот мешать и даже дезориентировать наших защитников", — подчеркнул спикер.

Ранее Юрий Игнат заявил, что силы ПВО не смогут создать "купол" над всей Украиной в ближайшем будущем. По его словам, физически невозможно расставить комплексы вдоль всей границы.

Разработчики заявили, что на Новый год приложение "єППО" помогло военным сбить два дрона-камикадзе. Советник Офиса президента Алексей Арестович порекомендовал всем украинцам пользоваться этим сервисом.