ЗСУ не можуть збити дрони-камікадзе, що літають уздовж Дніпра: Ігнат розкрив причину

Більшість іранських БПЛА долітає до Київської області і збивається вже на підступах до столиці.

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Українські сили протиповітряної оборони не можуть збивати російські дрони-камікадзе, коли ті летять уздовж Дніпра. Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив причини в ефірі " Українського радіо ".

Росія використовує іранські дрони-камікадзе лінійки Shahed, які мають боєголовки вагою до 40 кг. Оператори програмують їх летіти вздовж русла річки Дніпро, де безпілотники стають практично невидимими для українських станцій радіолокації.

Як пояснив Юрій Ігнат, чим нижче мета летить, тим складніше її засікти, адже радари не "бачать" об'єкти нижче рівня антени. Засоби радіоелектронної боротьби погано працюють проти Shahed, оскільки вони використовують кілька систем супутникової навігації, і якщо одна "глушиться", її страхує інша.

Під час останніх двох масованих атак ЗС РФ запустили 45 та 39 таких безпілотників, більшість із них були націлені на Київ. Українським військам вдалося збити всі БПЛА, незважаючи на рух уздовж Дніпра. За словами Юрія Ігната, частину дронів знищили повітряні сили командування "Південь" та "Схід", частину вразили винищувачі, але основна робота припала на останній рубіж оборони — Київську зенітно-ракетну бригаду.

"Здавалося б, простий дрон, але навіть винищувачі піднімають, щоб збивати їх. Якщо створять дрони-перехоплювачі, це буде щось нове та надзвичайне, що зробили самі українці. Нам потрібно самим розвивати галузь дронів-камікадзе", — зазначив Ігнат і додав, що окрім дронів українцям необхідно розвивати і зброю проти них: засоби РЕБ та ППО.

Юрій Ігнат також прокоментував ефективність української системи "єППО", запущеної одеською групою "Технарі" за підтримки Мінцифри. Ця програма, яка за допомогою смартфона та камери дозволяє мирним жителям вказувати напрямок польоту повітряних загроз, таких як БПЛА. Спікер Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що дрони літають переважно вночі, коли українці не можуть їх побачити, до того ж "Шахеди" рухаються досить швидко.

"Поки буде система оповіщення або дзвінки на 102, мине час і дрон вже буде в іншому місці, його швидкість 150 км/год. Так що ця інформація, яка у величезній кількості надходитиме звідусіль, навпаки заважатиме і навіть дезорієнтуватиме наших захисників", — Наголосив спікер.

Раніше Юрій Ігнат заявив, що сили ППО не зможуть створити "купол" над усією Україною у найближчому майбутньому. За його словами, фізично неможливо розставити комплекси вздовж усього кордону.

Розробники заявили, що на Новий рік додаток "єППО" допоміг військовим збити два дрони-камікадзе. Радник Офісу президента Олексій Арестович порадив усім українцям користуватися цим сервісом.