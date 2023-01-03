Додаток "єППО" допоміг ЗСУ збити іранські дрони Shahed (відео)

Українці вчасно помітили безпілотники і в два кліки передали дані військовим.

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На Новий рік українські війська збили два іранські дрони-камікадзе Shahed завдяки додатку "єППО". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один із розробників — Геннадій Сульдін.

За словами Геннадія Сульдіна, під час обстрілів 31 грудня та 1 січня система "єППО" допомагала військовим відслідковувати і збивати ракети та безпілотники, які запускала Росія. Пильні користувачі відкривали додаток та вказували напрямок польоту загроз, чим значно спрощували роботу військ ППО.

"Друзі, подбайте, будь ласка, щоб ваші родичі та знайомі у сільській місцевості встановили та користувалися додатком "єППО". Бо інформація з регіонів з малою кількістю мешканців справді на вагу золота", — звернувся розробник до українців.

1 січня радник Офісу президента Олексій Арестович у Facebook порекомендував встановити на смартфони додаток "єППО" та користуватися при виявленні ракети чи безпілотника у небі. За його словами, надана користувачами інформація реально допомагає ППО усувати погрози. Військові не покладаються лише на сигнали з докладання, вони аналізують великий масив даних із різних джерел, що знижує ризик хибних тривог.

Раніше писали, що додаток "єППО" створила група волонтерів з Одеси під назвою "Технарі", консультуючись із офіцерами Повітряних сил України та Оперативним командуванням "Південь". Користувачеві достатньо запустити програму, вибрати тип загрози (літак, вертоліт, ракета або безпілотник), та натиснути на велику червону кнопку.

Система перевіряє достовірність зазначеної інформації: порівнює геолокацію смартфона з розташуванням базової станції мобільного зв'язку та звіряє дані із сигналами від інших користувачів. У вересні програму інтегрували у додаток державних послуг "Дія". Якщо інформація видається правдивою, то її передають на командний пункт ЗСУ, де військові розраховують траєкторію польоту та націлюються на загрозу. "єППО" створює точки на віртуальній карті в режимі віртуального часу, де їх можна порівняти з показниками радарів.

У жовтні програма "єППО" з'явилася в онлайн-магазині Google Play Market. Розробники додали до нього верифікацію через "Дію", щоб відсіяти жартівників та зловмисників, які бажають надіслати неправдиві сигнали для допомоги росіянам.

26 жовтня додаток "єППО" вперше допоміг збити російську ракету. Сили протиповітряної оборони України отримали дані від користувачів та вразили "Калібр" із ПЗРК "Голка".