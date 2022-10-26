Збили, як на тренажері: застосунок "єППО" вперше допоміг збити крилату ракету

Завдяки застосунку українські зенітники завчасно отримали інформацію про підліт до них крилатої ракети "Калібр" та змогли збити її з ПЗРК "Ігла".

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Один із творців застосунку, член волонтерської групи «Технарі» Геннадій Сульдін розповів подробиці цієї події. За його словами, вранці 22 жовтня завдяки отриманим через застосунок даним ЗСУ вдалося збити крилату ракету "Калібр" із ПЗРК "Ігла".

"Калібр" летів на дуже малій висоті, завдяки особливостям рельєфу місцевості локаційно не спостерігався, — зазначив Сульдін. — Але кілька пильних громадян побачили [ракету] і одразу ж сповістили військових за допомогою додатку “єППО”.

Волонтер підкреслив, що зенітники отримали цілевказання протягом кількох секунд, тому вони мали достатньо часу, щоб зустріти “Калібр” на підльоті та збити його “як на тренажері”.

За словами Геннадія Сульдіна, застосунок спрацював саме так, як задумували розробники, які бачили в ньому насамперед засіб відстеження дозвукових крилатих ракет, що низько летять. Загроза від іранських безпілотників виникла значно пізніше.

Сульдін розповів, що для українських сил ППО найбільшою цінністю є дані із сільської місцевості про ракети, що пролітають, і дрони окупантів, оскільки вони найчастіше летять по низинах у малонаселених районах. Тому він закликав українців встановлювати “єППО”, аби зміцнити оборону України.

Нагадаємо, появу програми “єППО” анонсували в середині вересня. Застосунок дуже простий: побачивши повітряну мету, очевидець повинен запустити його, направити смартфон у напрямку польоту ракети, дрону або ракети та натиснути одну кнопку. Далі програма самостійно перевірить правдивість даних, ґрунтуючись передусім на геолокації користувача, і надішле її підрозділам ППО.