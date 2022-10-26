Сбили, как на тренажере: приложение "єППО" впервые помогло сбить крылатую ракету

Благодаря приложению украинские зенитчики заблаговременно получили информацию о подлете к ним крылатой ракеты "Калибр" и смогли сбить ее из ПЗРК "Игла".

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Один из создателей программы, член волонтерской группы «Технари» Геннадий Сульдин рассказал подробности этого события. По его словам, утром 22 октября благодаря полученным через приложение данным ВСУ удалось сбить крылатую ракету “Калибр” из ПЗРК "Игла".

"Калибр" летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался, - отметил Сульдин. - Но несколько бдительных граждан увидели [ракету] и сразу же известили военных с помощью приложения “єППО”.

Волонтер подчеркнул, что зенитчики получили целеуказание в течение нескольких секунд, поэтому у них было достаточно времени, чтобы встретить “Калибр” на подлете и сбить его “как на тренажере”.

По словам Геннадия Сульдина, приложение сработало именно так, как задумывали разработчики, которые видели в нем прежде всего средство отслеживания низколетящих дозвуковых крылатых ракет. Угроза от иранских беспилотников появилась значительно позже.

Сульдин рассказал, что для украинских сил ПВО наибольшей ценностью являются данные из сельской местности о пролетающих ракетах и дронах оккупантов, так как они чаще всего летят по низменностям в малонаселенных районах. Поэтому он призвал украинцев устанавливать “єППО”, чтобы укрепить оборону Украины.

Напомним, появление приложения “єППО” анонсировали в середине сентября. Приложение очень простое: увидев воздушную цель, очевидец должен запустить его, направить смартфон по направлению полета ракеты, дрона или ракеты и нажать одну кнопку. Дальше программа самостоятельно проверит достоверность данных, основываясь прежде всего не геолокации пользователя, и отправит ее подразделениям ПВО.