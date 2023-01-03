Приложение "єППО" помогло ВСУ сбить иранские дроны Shahed (видео)

Украинцы вовремя заметили беспилотники и в два клика передали данные военным.

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На Новый год украинские войска сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed благодаря приложению "єППО". Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из разработчиков — Геннадий Сульдин.

По словам Геннадия Сульдина, во время обстрелов 31 декабря и 1 января система "єППО" помогала военным отслеживать и сбивать ракеты и беспилотники, которые запускала Россия. Бдительные пользователи открывали приложение и указывали направление полета угроз, чем значительно упрощали работу войск ПВО.

"Друзья, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы ваши родственники и знакомые в сельской местности установили и пользовались приложением "єППО". Ибо информация из регионов с малым количеством жителей действительно на вес золота", — обратился разработчик к украинцам.

1 января советник Офиса президента Алексей Арестович в Facebook порекомендовал установить на смартфоны приложение "єППО" и пользоваться при обнаружении ракеты или беспилотника в небе. По его словам, предоставленная пользователями информация реально помогает ПВО устранять угрозы. Военные не полагаются на одни лишь сигналы из приложения, они анализируют большой массив данных из разных источников, что снижает риск ложных тревог.

Ранее писали, что приложение "єППО" создала группа волонтеров из Одессы под названием "Технари", консультируясь с офицерами Воздушных сил Украины и Оперативным командованием "Юг". Пользователю достаточно запустить приложение, выбрать тип угрозы (самолет, вертолет, ракета или беспилотник), и нажать на большую красную кнопку.

Система проверяет достоверность указанной информации: сравнивает геолокацию смартфона с местоположением базовой станции мобильной связи и сверяет данные с сигналами от других пользователей. В сентябре программу интегрировали в приложение государственных услуг "Дія". Если информация кажется правдивой, то ее передают на командный пункт ВСУ, где военные рассчитывают траекторию полета и нацеливаются на угрозу. "єППО" создает точки на виртуальной карте в режиме виртуального времени, где их можно сопоставить с показателями радаров.

В октябре приложение "єППО" появилось в онлайн-магазине Google Play Market. Разработчики добавили в него верификацию через "Дію", чтобы отсеять шутников и злоумышленников, желающих отправить ложные сигналы для помощи россиянам.

26 октября приложение "єППО" впервые помогло сбить российскую ракету. Силы противовоздушной обороны Украины получили данные от пользователей и поразили "Калибр" из ПЗРК "Игла".