Дроны Shahed для ВС РФ: США и Израиль пытаются сорвать поставки оружия из Ирана, – Госдеп

Белый дом и Госдепартамент работают над разрушением потока иранских военных технологий в другие страны. Вашингтон активно применяет санкции против лиц, причастных к сделкам по экспорту вооружений.

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Чиновники из Белого дома и Госдепартамента США обсуждали с новыми властями Израиля механизм прекращения поставок оружия из Ирана. Это касается и поставок ударных дронов России, сообщил 3 января на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

Иранские беспилотники и технологии их производства, по оценкам спикера, распространяются по миру и несут большие угрозы. Прайс сказал, что это было предметом разговоров с госструктурами Израиля.

"Мы приняли меры, используя наши полномочия, направленные на разрушение этой сети распространения. США согласовывают подходы и пути с союзниками по всему миру для скоординированного подхода по разрушению потока технологий из Ирана в РФ и другие страны", — продолжил он.

[ + – ] ВСУ за два дня нового года сбили более 80 дронов Shahed Фото: Twitter

Вашингтон, по словам Прайса, применяет рычаги для препятствования Тегерану в реализации схем поставок вооружения в другие страны. Спикер Госдепа вспомнил о вводе санкций против физических и юридических лиц из Ирана, причастных к оружейным сделкам.

Американская сторона продолжает работать над другими механизмами по вводу санкций, добавил Прайс.

Россия наращивает удары по Украине дронами Shahed

Спикера ведомства спросили, почему российские военные нарастили атаки украинских регионов иранскими дронами-камикадзе в последние дни. Нед Прайс сказал, что об этом надо спрашивать представителей страны-агрессора.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин потерпел поражение в попытке реализовать военные цели в Украине, которые оказались провальными с первых дней полномасштабной войны.

"Успехи, достигнутые нашими украинскими партнерами за последние месяцы и недели, показали неудачи России. Армия РФ все чаще атакует критическую инфраструктуру, энергообъекты. Для нас это выглядит как варварство, отчаяние и следствие провальной стратегии", — заключил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 2 января предупредил о планах России провести массированную атаку дронами Shahed. ВСУ, по его словам, за 2 дня нового года сбили более 80 таких БПЛА.

В минобороны РФ 30 декабря похвастались началом производства новых беспилотников для ведения войны в Украине. Недавно в России изготовили 50 БПЛА привязного типа — их подключают к электростанции на земле тросом, что дает обеспечение связи аппарата с командным пунктом.

Газета The Wall Street Journal 3 января писал о создании в Киеве удешевленной системы командования и управления войсками, на разработку которой Пентагон потратил десятилетия.