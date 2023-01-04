Дрони Shahed для ЗС РФ: США та Ізраїль намагаються зірвати постачання зброї з Ірану, – Держдеп

Білий дім та Держдепартамент працюють над руйнуванням потоку іранських військових технологій до інших країн. Вашингтон активно застосовує санкції проти осіб, причетних до операцій з експорту озброєнь.

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Чиновники з Білого дому та Держдепартаменту США обговорювали з новою владою Ізраїлю механізм припинення постачання зброї з Ірану. Це стосується і постачання ударних дронів Росії, повідомив 3 січня на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс.

Іранські безпілотники та технології їх виробництва, за оцінками спікера, поширюються світом і несуть великі загрози. Прайс сказав, що це було предметом розмов із держструктурами Ізраїлю.

"Ми вжили заходів, використовуючи наші повноваження, спрямовані на руйнування цієї мережі поширення. США узгоджують підходи та шляхи з союзниками по всьому світу для скоординованого підходу щодо руйнування потоку технологій з Ірану у РФ та інші країни", — продовжив він.

[ + – ] ЗСУ за два дні нового року збили понад 80 дронів Shahed Фото: Twitter

Вашингтон, за словами Прайса, застосовує важелі для перешкоджання Тегерану у реалізації схем постачання озброєння до інших країн. Спікер Держдепу згадав про введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб з Ірану, причетних до збройових оборудок.

Американська сторона продовжує працювати над іншими механізмами щодо введення санкцій, додав Прайс.

Росія нарощує удари по Україні дронами Shahed

Спікера відомства запитали, чому російські військові наростили атаки українських регіонів іранськими дронами-камікадзе останніми днями. Нед Прайс сказав, що про це треба питати представників країни-агресора.

На його думку, президент РФ Володимир Путін зазнав поразки у спробі реалізувати військові цілі в Україні, які виявилися провальними з перших днів повномасштабної війни.

"Успіхи, досягнуті нашими українськими партнерами за останні місяці та тижні, показали невдачі Росії. Армія РФ дедалі частіше атакує критичну інфраструктуру, енергооб'єкти. Для нас це виглядає як варварство, розпач і наслідок провальної стратегії", — сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 2 січня попередив про плани Росії провести масовану атаку дронами Shahed. ЗСУ, за його словами, за 2 дні нового року збили понад 80 таких БПЛА.

У міноборони РФ 30 грудня похвалилися початком виробництва нових безпілотників для ведення війни в Україні. Нещодавно в Росії виготовили 50 БПЛА прив'язного типу — їх підключають до електростанції на землі тросом, що забезпечує зв'язок апарата з командним пунктом.

Газета The Wall Street Journal 3 січня писав про створення у Києві здешевленої системи командування та управління військами, на розробку якої Пентагон витратив десятиліття.