Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття, — WSJ

Журналісти пишуть, що імпровізована мережа з БПЛА, винищувачів та зброї пов'язана між собою супутниковим зв'язком та спеціальним програмним забезпеченням. Це дає ЗСУ належний рівень розвідки, координації та точності.

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Після вторгнення РФ Україна оцифрувала свої бойові сили та об'єднала війська у мережу за "копійки". Таким чином, Київ створив здешевлену систему командування та управління, на розробку якої американський Пентагон витратив десятиліття. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Повідомляється, що імпровізована мережа з безпілотників, винищувачів та зброї пов'язана між собою супутниковим зв'язком та спеціальним програмним забезпеченням. Це дає українським військовим належний рівень розвідки, координації та точності.

Журналісти зазначають, що український набір систем побудований переважно з готового обладнання. Українська мережа далека від зусиль, що розрослися, і амбітних американських військових з оцифрування, які розвиваються і розширюються з розвитком технологій.

Проте успіх України у створенні віртуальної системи командування та управління дає цінні уроки Заходу. Зокрема, це стосується необхідності експериментувати та залучати невійськових експертів.

Британський підполковник у відставці Глен Гарт заявив, що збройні сили країн Заходу є дуже бюрократичні. За його словами, західні армії "занадто повільні та надто важкі", щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для бойових завдань.

Тим часом українські програмісти оновили систему Delta для того, щоб надавати місцевим командирам оперативну інформацію з поля бою, отриману від безпілотників та коригувальників, які живуть в окупованих Росією частинах України.

Співзасновник неурядової організації "Аеророзвідка" Ярослав Гончар розповів, що майже кожен підрозділ ЗСУ, який брав участь у боях за Київ минулої весни, використав систему Delta. До неї підключалися за допомогою ноутбука чи планшета.

Західні фахівці в галузі оборони повідомили, що в результаті вийшла урізана, імпровізована захищена цифрова матриця, яка зв'язує командирів, бійців, зброю та розвідку, над якими Міністерство оборони США та інші західні військові працювали роками.

За словами українських солдатів і командирів, одним із важливих компонентів українських військових технологій стало рішення SpaceX надати тисячі терміналів зв'язку Starlink на початку війни.

Нагадаємо, 3 січня спікер ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в перші два дні січня ЗСУ збили усі 84 БПЛА, запущені РФ. Він наголосив, що українські військові таких результатів ще ніколи не досягали.

2 січня аналітики повідомили, що ЗС РФ використовують китайські комплекси для пошуку дронів ЗСУ на фронті. Технологія Aeroscope допомагає знаходити та обстрілювати українських операторів БПЛА.