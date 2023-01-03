Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия, — WSJ

Журналисты пишут, что импровизированная сеть из БПЛА, истребителей и оружия связанна между собой спутниковой связью и специальным программным обеспечением. Это дает ВСУ должный уровень разведки, координации и точности.

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После вторжения РФ Украина оцифровала свои боевые силы и объединила войска в сеть за "копейки". Таким образом Киев создал удешевленную систему командования и управления, на разработку которой американский Пентагон потратил десятилетия. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что импровизированная сеть из беспилотников, истребителей и оружия связанна между собой спутниковой связью и специальным программным обеспечением. Это дает украинским военным должный уровень разведки, координации и точности.

Журналисты отмечают, что украинский набор систем построенный в основном из готового оборудования. Украинская сеть далека от разросшихся и амбициозных усилий американских военных по оцифровке, которые развиваются и расширяются с развитием технологий.

Однако успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления дает ценные уроки для Запада. В частности, это касается необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Британский подполковник в отставке Глен Гарт заявил, что вооруженные силы стран Запада очень бюрократические. По его словам, западные армии "слишком медлительны и слишком тяжелы", чтобы быстро применять новые технические решения для боевых задач.

Тем временем украинские программисты обновили систему Delta для того, чтобы предоставлять местным командирам оперативную информацию с поля боя, полученную от беспилотников и от корректировщиков, живущих в оккупированных Россией частях Украины.

Соучредитель неправительственной организации "Аеророзвідка" Ярослав Гончар рассказал, что почти каждое подразделение ВСУ, участвовавшее в боях за Киев прошлой весной, использовало систему Delta. К ней подключались с помощью ноутбука или планшета.

Западные специалисты в области обороны сообщили, что в результате получилась урезанная, импровизированная защищенная цифровая матрица, связывающая командиров, бойцов, оружие и разведку, над которыми Министерство обороны США и другие западные военные работали годами.

По словам украинских солдат и командиров, одним из важных компонентов украинских военных технологий стало решение SpaceX предоставить тысячи терминалов связи Starlink в начале войны.

Напомним, 3 января спикер ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в первые два дня января ВСУ сбили все 84 БПЛА, запущенных РФ. Он отметил, что украинские военные таких результатов еще никогда не достигали.

2 января аналитики сообщили, что ВС РФ используют китайские комплексы для поиска дронов ВСУ на фронте. Технология Aeroscope помогает находить и обстреливать украинских операторов БПЛА.