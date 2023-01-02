"Впереди беспокойные ночи": РФ готовит продолжительную атаку иранскими дронами, — Зеленский

По словам президента Украины, за два дня нового года Украина сбила уже свыше 80 иранских дронов. В ближайшее время это число может вырасти.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ планируют продолжительную атаку с использованием дронов Shahed иранского производства и делает ставку на истощение Украины. Об этом президент сообщил в Telegram.

По его словам, за два дня нового года Украина сбила уже более 80 иранских дронов. И в ближайшее время это число может вырасти.

В ближайшие недели ночи могут быть беспокойными.

"У нас есть информация, что Россия планирует продолжительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики", — сообщил Зеленский, добавив, что нужно сделать все, чтобы такой замысел террористов, как и все прочие, провалился.

Президент отметил успешную работу по защите неба Воздушным командованием "Центр", "Юг" и "Восток", в особенности бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепропетровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск и пилотов истребителей.

Напомним, что в РФ появилось новое кладбище для наемников "группы Вагнера". По словам очевидцев, еще в августе прошлого года этого кладбища не существовало. Сейчас же на нем — 93 однотипных могилы.

Ранее Фокус сообщал о появившихся подробностях удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке. Жены российских военных, дозвонившиеся мужьям, выяснили, что у оставшихся в живых оккупантов нет еды, одежды и медицинской помощи.