Експерт розповів, як назавжди припинити атаки іранських дронів Shahed

Росія може ще довго запускати іранські БПЛА вночі, отримуючи нові партії від Ірану.

Related video

Російські війська продовжують обстрілювати Україну іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. Експерт у галузі авіації Валерій Романенко в ефірі Апостроф TV назвав умови припинення запусків.

Він припускає, що всупереч думці деяких фахівців, ЗС РФ і далі завдаватиме ударів за допомогою іранських дронів-камікадзе, але запускатиме їх уночі. За його словами, росіяни вже зрозуміли, що вдень "Шахіди" надто помітні, й українські військові легко збивають їх із кулеметів, а в темряві влучити по них складніше.

"Важко сказати, чи будуть такі обстріли щоночі. Деякі вважають, що "Шахіди" потроху закінчуються, але є можливість поставки нових дронів з Ірану", — зазначив Валерій Романенко.

Фахівець вважає, що Україна зможе остаточно запобігти атакам іранських дронів, якщо отримає можливість знищувати пускові установки. Вони розташовані досить далеко від фронту, тому ЗСУ будуть потрібні далекобійні ракети вітчизняного чи іноземного виробництва.

"Дальність 1 000 км дозволяє накрити все, що потрібно в російських тилах", — підсумував Валерій Романенко.

Напередодні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни запускають дрони-камікадзе вздовж Дніпра. Літаючи низько, безпілотники залишаються невидимими для українських радарів, тож долітають до Київської області. Під час останніх двох атак більшу частину "Шахідів" уже на підльоті до столиці збила Київська зенітно-ракетна бригада.

Писали також, як Ізраїль та США намагаються зірвати постачання зброї з Ірану. Спікер Держдепу Нед Прайс 3 січня заявив, що Вашингтон обговорює з ізраїльськими чиновниками різні механізми, зокрема, сакнції проти фізичних і юридичних осіб.