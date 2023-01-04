"Шукають слабкі місця": росіяни перемкнули увагу з Бахмута на Соледар, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що окупанти, зневірившись досягти результату під Бахмутом, вирішили промацати оборону ЗСУ під Соледаром. Опір сил оборони змусив їх змінити тактику.

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Російські війська призупинили наступ на місто Бахмут у Донецькій області. Командування вирішило перекинути частину своїх вогневих засобів на прилеглі райони, зокрема, на місто Соледар. Про це повідомляє видання "Wall Street Journal".

Повідомляється, що Бахмут і Соледар є частиною одного фронту, і бої й раніше спалахували навколо обох міст. Ослаблення зіткнень в одному районі не означає, що росіяни повністю відмовилися від взяття Бахмута, а скоріше вказує на те, що опір України змусив переглянути свою тактику.

Видання пише, що хоч Бахмут має невелике стратегічне значення, він набув великого значення для "групи Вагнера", а також для генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна. Взяття Бахмута мало б велике психологічне значення для Росії після низки невдач на полі бою.

"Вони змінюють свої позиції у бік Соледара", — сказав Валерій Юрик, представник 46-ї бригади, повітряно-десантної дивізії.

За його словами, росіянам потрібна хоча б одна маленька перемога. Інший офіцер зазначив, що росіяни намагаються знайти слабке місце в обороні ЗСУ.

Проте представник сил оборони Сергій Череватий розповів журналістам, що не помітив значного послаблення ударів російської артилерії по Бахмуту. Він заявив, що за останню добу в цьому районі було завдано 224 артилерійські удари.

У матеріалі сказано, що потік поранених бійців у Бахмуті останніми днями сповільнився. Так, Андрій Жолоб, командир медичної частини 46-ї бригади, сказав журналістам, що із 17 по 19 грудня він проводив шість чи сім операцій на день, але за останні два дні не провів жодної. Операції враховували ампутації, роботу з важкими ранами живота і грудної клітки, видалення уламків.

"Може бути тиша протягом двох або трьох днів, а потім раптом почнеться потужне бомбардування", — сказав він.

Видання пише, що незважаючи на перепочинок, українські солдати залишаються у стані бойової готовності до відновлення наступу росіян на Бахмут.

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Також повідомлялося, що експерт розповів, як назавжди припинити атаки іранських дронів Shahed. Росія може ще довго запускати іранські БПЛА вночі, отримуючи нові партії від Ірану.

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