20 секунд на реакцію: оператор ПЗРК розповів про перехоплення російської крилатої ракети

Боєць Тарас Борис каже, що вони несуть цілодобове бойове чергування, щоб у потрібний момент висунутися по шляху руху ракет. Потім потрібно на рівні рефлексів захопити й атакувати ціль за короткий час.

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Український військовослужбовець Тарас Борис із радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід" в інтерв'ю для "АрміяInform" розповів, як зміг збити російську крилату ракету.

Борис входить до складу мобільної вогневої групи, озброєної переносними зенітно-ракетними комплексами для швидкого реагування на пуски російських крилатих ракет. Бійці несуть цілодобове бойове чергування. Воно показало свою ефективність. Військовим вдалося збити крилату ракету РФ у небі над Львівською областю.

"Після отримання сигналу про ракетну небезпеку приготувалися до бойової роботи. Засобами зв'язку оперативний черговий повідомив нам про очікувані сектори та час появи ракети. З того часу все вже залежало тільки від мене", — розповідає Тарас Борис.

При візуальному контакті у бійця мало часу на реакцію, щоб відключити емоції і навести 20-кілограмову пускову установку на ціль. Після секунд очікування він побачив, що ракета ПЗРК перехопила ворожий боєприпас. Його переповнювала радість, яка тривала недовго, оскільки потрібно було швидко підготувати ПЗРК для наступного застосування.

Щоб мати можливість збити ракету військові тижнями проходять виснажливу підготовку, щоб досконало вивчити й освоїти ПЗРК. Все має відбуватися на автоматизмі.

"Зенітник має усього 20–30 секунд для знищення цілі. Стільки часу акумулятор установки може забезпечити її необхідним електрострумом. Ракета також чекати не буде. Кілька секунд — і вона вже поза зоною ефективного ураження. Тож треба, щоб ПЗРК став продовженням тебе самого", — продовжує боєць.

Інформацію про ракету, що наближається, передають радіолокаційні станції, які цілодобово сканують повітряний простір над Україною.

Нагадаємо, 29 грудня в мережі опублікували відео, в якому боєць ЗСУ збив крилату ракету РФ з радянського ПЗРК "Ігла".

16 грудня боєць тероборони Києва заявив, що збив крилату ракету з кулемета. Для цього він 8 місяців проходив навчання.