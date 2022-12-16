Боєць тероборони збив із кулемета крилату ракету, що летіла на Київ (відео)

За словами свідків події, від ракети летіли зелені іскри, після чого вона почала кружляти і впала посеред поля.

Related video

Боєць територіальної оборони під час обстрілу Києва сьогодні, 16 грудня, збив із кулемета крилату ракету ЗС РФ, що летіла у бік столиці. Про це повідомляє Obozrevatel.

За словами свідків події, від ракети летіли зелені іскри, після чого ракета почала кружляти і впала посеред поля.

"Потрапив, іскри полетіли, вона пішла хвостом і впала", — пояснив один зі свідків.

"Командир вогневого посту прийняв рішення вразити ракету, наказав — і кулеметник зробив свою справу. Практично неможливо, але це було зроблено", — пояснив один із військовослужбовців.

Нагадаємо, що українські ППО збили 60 ракет противника під час обстрілу Києва сьогодні вранці, а також інших міст, таких як Дніпро та Запоріжжя. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував масований ракетний обстріл, під час якого збройні сили країни-агресора випустили 76 крилатих ракет на об'єктах енергоінфраструктури.

Ракети запускали з Каспійського та Чорного морів. З 76 ракет: 72 — крилаті ракети (Х-101, Х-22 і "Калібр") і 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).

За даними видання Politico, на тлі побоювань нового наступу на Київ Сполучені Штати можуть посилити військову підтримку України. Крім систем ППО Patriot, Вашингтон розглядає можливість постачання Києву додаткових озброєнь. Повідомляється про комплекти для прямого наведення (JDAM), за допомогою яких некеровані авіабомби перетворюються на "розумні".

Раніше Фокус повідомляв, що, за інформацією військових, потрібно перервати постачання озброєнь : з'ясувалося, з чого складаються російські безпілотники.