Боец теробороны сбил из пулемета крылатую ракету, летевшую на Киев (видео)

По словам свидетелей происшествия, от ракеты летели зеленые искры, после чего она начала кружиться и упала посреди поля.

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Боец территориальной обороны во время обстрела Киева сегодня, 16 декабря, сбил из пулемета крылатую ракету ВС РФ, летевшую в сторону столицы. Об этом сообщает Obozrevatel.

По словам свидетелей происшествия, от ракеты летели зеленые искры, после чего ракета начала начала кружиться и упала посреди поля.

"Попал, искры полетели, она пошла хвостом и упала", — пояснил один из свидетелей.

"Командир огневого поста принял решение поразить ракету, отдал приказ — и пулеметчик сделал свое дело. Практически невозможно, но это было сделано", — пояснил один из военнослужащих.

Напомним, что украинские ПВО сбили 60 ракет противника во время обстрел Киева сегодня утром, а также других городов, таких как Днепр и Запорожье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал массированный ракетный обстрел, в ходе которого вооруженные силы страны-агрессора выпустили 76 крылатых ракет по объектам энергоинфраструктуры.

Ракеты запускали из Каспийского и Черного морей. Из 76 ракет: 72 — крылатые ракеты (Х-101, Х-22 и "Калибр") и 4 управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П).

По данным издания Politico, на фоне опасений нового наступления на Киев Соединенные Штаты могут усилить военную поддержку Украины. Помимо систем ПВО Patriot, Вашингтон рассматривает возможность поставок Киеву дополнительных вооружений. Сообщается о комплектах для прямого наведения (JDAM), с помощью которых неуправляемые авиабомбы превращаются в "умные".

Ранее Фокус сообщал, что, по информации военных, нужно прервать поставки вооружений: выяснилось, из чего состоят российские беспилотники.