"Силы ПВО сбили 60 вражеских ракет": Залужный прокомментировал массированный ракетный обстрел

Во время нового обстрела ВС РФ выпустили 76 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины.

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Утром 16 декабря во время массированных ударов по Украине силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 вражеских ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в официальном телеграм-канале.

Пуски осуществлялись с территории Каспийского и Черного морей, а всего было выпущено 76 ракет, из которых:

72 крылатые ракеты (Х-101, "Калибр", Х-22)

4 управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П)

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожены 60 вражеских ракет.", — написал Залужный.

Также главнокомандующий добавил, что попытки противника пробить ПВО Киева не заставят украинских бойцов сложить оружие.

Ранее спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики Ту-95 из аэродрома в Энгельсе, где недавно прозвучали взрывы.

Напомним, в результате утреннего массированного ракетного обстрела Харьков полностью обесточен, также горожане остались без воды и света. В Киеве вводят экстренные отключения света и наблюдаются проблемы с подачей воды, а Кременчуг остался без отопления. В других регионах страны есть также "прилеты" и проблемы с электричеством.

В результате атак во всех регионах страны вводят аварийные отключения электричества.