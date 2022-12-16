"Сили ППО збили 60 ворожих ракет": Залужний прокоментував масований ракетний обстріл

Під час нового обстрілу ЗС РФ випустили 76 крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України.

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Вранці 16 грудня під час масованих ударів по Україні сили протиповітряної оборони (ППО) збили 60 ворожих ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в офіційному телеграм-каналі.

Пуски здійснювалися з території Каспійського та Чорного морів, а всього було випущено 76 ракет, з яких:

72 крилаті ракети (Х-101, "Калібр", Х-22);

4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.", — написав Залужний.

Також головнокомандувач додав, що спроби противника пробити ППО Києва не змусять українських бійців скласти зброю.

Раніше спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про те, що окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому в Енгельсі, де нещодавно пролунали вибухи.

Нагадаємо, внаслідок ранкового масованого ракетного обстрілу Харків повністю знеструмлений, також містяни залишилися без води та світла. У Києві вводять екстрені відключення світла та спостерігаються проблеми з подаванням води, а Кременчук залишився без опалення. В інших регіонах країни є також "прильоти" та проблеми з електрикою.

Унаслідок атак у всіх регіонах країни вводять аварійні відключення електрики.