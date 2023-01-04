"Окончательное поражение РФ": в ГУР анонсировали новое масштабное наступление Украины

Руководитель ГУР Кирилл Буданов убежден, что после контрнаступления в 2023 году Украина нанесет окончательное поражение РФ и вернется к границам 1991 года.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает что весной ВСУ планируют серьезное контрнаступление. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

По словам Буданова, в марте 2023 года боевые действия будут "самыми жаркими", после чего Украина нанесет окончательное поражение РФ.

"Это освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", — заявил Буданов.

При этом руководитель ГУР подчеркнул, что Украина добьется возврата границ 1991 года.

"Наша цель, и мы ее добьемся, — вернуться к границам 1991 года, как признают Украину все субъекты международного права", — добавил Буданов.

Ранее Фокус писал о том, что глава ГУР Кирилл Буданов ожидает, что удары по военным объектам внутри России будут продолжаться. В частности он отметил, что их будет больше и они будут происходить в глубине российской территории.

Напомним, 1 января Кирилл Буданов раскрыл подробности взрывов на базе в Энгельсе, который произошли 29 декабря. По его словам, параллельно с ракетами на украинской территории, в РФ тоже были взрывы, в результате которых было уничтожено несколько зенитно-ракетных комплексов.

Также 30 декабря Буданов сообщил о том, что Минобороны России планирует начать новую волну мобилизации уже с 5 января 2023 года, так как армия серьезно нуждается в пополнении личного состава.