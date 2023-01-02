"Все глубже и глубже": Буданов анонсировал больше ударов по территории РФ (видео)

Глава ГУР также отметил, что ВСУ могут наносить удары по оккупированному Крыму и использовать для этого любое вооружение, так как полуостров является украинской территорией.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ожидает, что удары по военным объектам внутри России будут продолжаться. В частности, их будут больше и они будут происходить в глубине российской территории. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

Глава украинского разведывательного ведомства отказался отвечать на вопрос журналистки о том, ответственна ли Украина за удары по российским авиабазам. Он пообещал, что расскажет об этом после окончания войны.

Однако Буданов отметил, что очень рад видеть, что происходит внутри соседней страны. По его словам, будет больше поражений российских военных объектов, они будут происходить "все глубже и глубже" внутри РФ.

Кроме того, глава ГУР заявил, что ВСУ могут наносить удары по оккупированному Крыму и использовать для этого любое вооружение, так как полуостров является украинской территорией.

Напомним, 1 января Кирилл Буданов раскрыл подробности взрывов на базе в Энгельсе, который произошли 29 декабря. По его словам, параллельно с ракетами на украинской территории, в РФ тоже были взрывы, в результате которых было уничтожено несколько зенитно-ракетных комплексов.

Ранее, 26 декабря, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что взрывы и пожары на территории России будут происходить в больших количествах. Он добавил, что ВСУ имеют полное юридическое право ликвидировать российские цели на оккупированных территориях.