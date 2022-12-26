"Уничтожаем все, что касается РФ": у Зеленского отреагировали на удар по Энгельсу (видео)

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, взрывы и пожары на территории России будут происходить в больших количествах.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что причиной взрывов на аэродроме стратегической авиации в городе Энгельс Саратовской области 26 декабря стала потеря управляемости по вертикали власти Российской Федерации. Об этом он сообщил в эфире "24 канала".

Подоляк отметил что Вооруженные силы Украины имеют полное юридическое право ликвидировать российские военные объекты на захваченных россиянами землях, включая Крымский полуостров.

"Мы уничтожаем все, что касается Российской Федерации на территории Украины, то есть на оккупированных территориях", — сказал советник главы ОП.

При этом Михаил Подоляк считает, что причиной взрывов на российских территориях стала развязанная РФ война. Он отметил, что в России больше не могут предвидеть и предотвратить подобные эксцессы.

[ + – ] Михаил Подоляк дал официальный комментарий по поводу взрывов в Энгельсе

По словам Подоляка, участившиеся пожары на военных базах и объектах критической инфраструктуры также спровоцированы тем, что Российская Федерация не имеет доступа к необходимому оборудованию и запчастям из-за санкций.

"Россия не имеет возможности получать нужные консультации от иностранных специалистов. РФ является нетехнологическим государством, потому она не умеет управлять объектами", — добавил Подоляк.

Советник главы Офиса президента предупредил, что из-за утраты управления процессами по вертикали власти на территории России будет происходить много подобных происшествий. В частности, Подоляк не исключает повторения инцидента в Энгельсе.

Напомним, что в российском городе Энгельс Саратовской области ночью 26 декабря раздались взрывы. В РФ заявили об атаке украинского беспилотника, и сообщили о троих погибших.

Фокус также писал о том, что по данным Телеграмм-канала Baza, дрон-камикадзе в Энгельсе был сбит, после чего в городе начался пожар, который охватил 120 квадратных метров. В российском Телеграмм-канале WarGonzo пишут, что ракета ПВО задела беспилотник по касательной, из-за чего он изменил траекторию и попал в служебную постройку.

Еще мы сообщали, что спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, считает атаку на российский аэродром в Энгельсе следствием военной агрессии РФ против Украины. По его словам, в России предполагали, что война не затронет тыловые части страны.