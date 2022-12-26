"Знищуємо все, що стосується РФ": у Зеленського відреагували на удар по Енгельсу (відео)

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, вибухи та пожежі на території Росії відбуватимуться у великій кількості.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що причиною вибухів на аеродромі стратегічної авіації в місті Енгельс Саратовської області 26 грудня стала втрата керованості по вертикалі влади Російської Федерації. Про це він повідомив в ефірі "24 каналу".

Подоляк зазначив, що Збройні Сили України мають повне юридичне право ліквідувати російські військові об'єкти на захоплених росіянами землях, включаючи Кримський півострів.

"Ми знищуємо все, що стосується Російської Федерації на території України, тобто на окупованих територіях", — сказав радник голови ОП.

Водночас Михайло Подоляк вважає, що причиною вибухів на російських теренах стала розв'язана РФ війна. Він зазначив, що в Росії більше не можуть передбачати і запобігти таким ексцесам.

[ + – ] Михайло Подоляк дав офіційний коментар щодо вибухів в Енгельсі

За словами Подоляка, пожежі, що почастішали на військових базах і об'єктах критичної інфраструктури, також спровоковані тим, що Російська Федерація не має доступу до необхідного обладнання і запчастин через санкції.

"Росія не має можливості отримувати потрібні консультації від іноземних фахівців. РФ є нетехнологічною державою, тому вона не вміє керувати об'єктами", — додав Подоляк.

Радник глави Офісу президента попередив, що через втрату управління процесами по вертикалі влади на території Росії відбуватиметься багато таких подій. Зокрема, Подоляк не відкидає повторення інциденту в Енгельсі.

Нагадаємо, що в російському місті Енгельс Саратовської області, 26 грудня, пролунали вибухи. У РФ заявили про атаку українського безпілотника, і повідомили про трьох загиблих.

Фокус також писав про те, що за даними телеграм-каналу Baza, дрон-камікадзе в Енгельсі було збито, після чого в місті почалася пожежа, яка охопила 120 квадратних метрів. У російському телеграм-каналі WarGonzo пишуть, що ракета ППО зачепила безпілотник за дотичною, через що він змінив траєкторію і влучив у службову споруду.

Ще ми повідомляли, що спікер ЗС ЗСУ Юрій Ігнат вважає атаку на російський аеродром в Енгельсі наслідком військової агресії РФ проти України. За його словами, у Росії припускали, що війна не торкнеться тилових частин країни.