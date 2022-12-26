Вибух в Енгельсі: атаки в глибокому тилу Росії відбуваються все частіше, — Повітряні сили (відео)

За словами спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната, атака на російський аеродром є наслідком військової агресії на території України.

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Вибухи, що сталися у понеділок, 26 грудня, на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області Росії є наслідком російської агресії на території України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Що сталося? Це чергові "бавовни", які ми вже звикли чути. Це справді наслідок того, що Росія творить на нашій землі", — прокоментував він.

Як зазначив представник командування, якщо росіяни думали, що війна не торкнеться нікого в глибокому тилу Росії, то це не так.

"Як ми бачимо, такі речі відбуваються все частіше і сподіваємось, що це Україні буде лише на руку", — додав він.

За словами Ігната, щоб оцінити наслідки вибухів на аеродромі, треба дочекатися супутникових знімків об'єкта.

"Супутникові знімки про все розкажуть. Як бачимо, минулі такі події, які були на цьому й інших аеродромах, все-таки призводили до певного пошкодження літаків", — прокоментував спікер.

Однак Ігнат вважає, що сьогоднішні вибухи в Енгельсі навряд чи вплинуть на здатність Росії завдавати подальших ударів по території України. Проте, як наголосив спікер ПС ЗСУ, сили оборони також готуються до російських атак.

Нагадаємо, у російському місті Енгельс Саратовської області вночі 26 грудня пролунали вибухи. За версією військових РФ, засоби ППО збили український безпілотник на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому. При цьому він змінив свою траєкторію і впав на будівлі. Унаслідок загинуло щонайменше троє російських військових.

Цього місяця це вже друга атака на військовий аеродром "Енгельс". 5 грудня приблизно о 6 годині ранку там також був сильний вибух. У той же день удару було завдано і по авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області.