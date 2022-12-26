Взрыв в Энгельсе: атаки в глубоком тылу России происходят все чаще, — Воздушные силы (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, атака на российский аэродром является следствием военной агрессии на территории Украины.

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Взрывы, произошедшие в понедельник, 26 декабря, на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области России, являются последствием российской агрессии на территории Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Что произошло? Это очередные "хлопки", который мы уже привыкли слышать. Это действительно последствие того, что Россия творит на нашей земле", — прокомментировал он.

Как отметил представитель командования, если россияне думали, что война не затронет никого в глубоком тылу России, то это не так.

"Как мы видим, такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", — добавил он.

По словам Игната, чтобы оценить последствия взрывов на аэродроме, надо дождаться спутниковых снимков объекта.

"Спутниковые снимки обо всем расскажут. Как видим, прошлые такие события, которые были на этом и других аэродромах, приводили все-таки к определенному повреждению самолетов", — прокомментировал спикер.

Однако Игнат считает, что сегодняшние взрывы в Энгельсе вряд ли повлияют на способность России наносить дальнейшие удары по территории Украины. Тем не менее, как подчеркнул спикер ВС ВСУ, силы обороны также готовятся к российским атакам.

Напомним, в российском городе Энгельс Саратовской области ночью 26 декабря раздались взрывы. По версии военных РФ, средства ПВО сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому. При этом он изменил свою траекторию и упал на постройки. В результате погибло как минимум трое российских военных.

В текущем месяце это уже вторая атака на военный аэродром "Энгельс". 5 декабря около 6 часов утра там также был сильный взрыв. В тот же день удар был нанесен и по авиабазе "Дягилево" в Рязанской области.