Вітання з днем ППО РФ: що відомо про удар по аеродрому в Енгельсі (фото, відео)

Офіційна версія Міноборони РФ — успішна робота ППО, яка призвела до загибелі трьох технічних співробітників авіабази. Менш офіційна — ракета пройшла по дотичній, і безпілотник змінив курс, атакувавши будівлю, де перебували льотчики та чергові. В Україні ж прямо заявляють, що "приліт" — це наслідок російської агресії.

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У ніч із 25 на 26 грудня на російській авіабазі в Енгельсі в Саратовській області пролунали вибухи. У РФ заявляють, що був збитий безпілотник, наслідком стала загибель трьох людей і поранення чотирьох. Про це повідомляє "РІА Новини".

Вибух на авіабазі в Енгельсі — версія Міноборони РФ і телеграм-каналів

Міністерство оборони РФ заявило, що Україна атакувала аеродром за допомогою ударного безпілотника. 26 грудня о 1:35 засоби протиповітряної оборони ВКС РФ збили український безпілотник — примітно, що 26 грудня в РФ відзначають день ППО.

Стверджується, що БПЛА збили під час підльоту на військовий аеродром "Енгельс". Унаслідок падіння уламків троє військових із технічного складу отримали смертельні поранення. Водночас у відомстві запевняють, що літаки не постраждали.

[ + – ] Атака на стратегічну військову авіабазу в Енгельсі припала на День ППО

У телеграм-каналі Baza стверджують, що після успішного збитня БПЛА почалася пожежа, яка охопила 120 квадратних метрів. Туди були направлені рятувальники та пожежники. Крім загиблих, також пишуть про госпіталізацію чотирьох поранених.

За даними іншого російського телеграм-каналу WarGonzo, безпілотник перехопили засобами ППО. Проте ракета пройшла по дотичній, і тому БПЛА змінив траєкторію. В результаті він поцілив в одну зі службових споруд, де зазвичай перебувають чергові та бойові льотчики, стверджують пропагандисти.

[ + – ] Версія WarGonzo про вибухи в Енгельсі

Військовий аеродром "Енгельс" — у чому важливість цієї авіабази

На військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області розташована база стратегічної авіації РФ, яка входить до ядерної тріади. На авіабазі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, які здатні нести ядерні боєприпаси. Також саме з цієї бази російські війська завдають масованих ракетних ударів.

[ + – ] Відстань від української території до Енгельса

Відстань від крайньої підконтрольної точки України до авіабази в Енгельсі — близько 620 км. Україна не має ракет, здатних атакувати на такій відстані. Тому ще під час першої атаки передбачалося, що удар був завданий безпілотником. А вперше атака на авіабазу "Енгельс" відбулася трьома тижнями раніше.

Авіабаза в Енгельсі — "приліт" не вперше

5 грудня на двох російських аеродромах пролунали вибухи: на авіабазі в Енгельсі та на аеродромі "Дягілєво" в Рязанській області. У результаті атаки по Енгельсу отримали пошкодження два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Міноборони РФ підтвердило удар по військових аеродромах і заявило про запуск реактивних безпілотників.

Пізніше в ЗМІ заявляли, що Україна модернізувала радянські безпілотники Ту-141 "Стриж" для атак у радіусі 1000 км.

13 грудня на аеродромі в Енгельсі написали "Смерть нацистам" поряд із злітною смугою.

[ + – ] 13 грудня на аеродромі в Енгельсі написали "Смерть нацистам" поряд зі злітною смугою

Якщо версія про БПЛА "Стриж" правдива, то дальність польоту БПЛА становитиме 1000 км. Цього буде достатньо, щоб атакувати Москву та Санкт-Петербург, а також увесь Кавказ.

[ + – ] Радіус ураження БПЛА з радіусом 1000 км

"Приліт" по авіабазі в Енгельсі — що кажуть в Україні

Спікер Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що події, що сталися на авіабазі в Енгельсі, — це наслідки російської агресії. Якщо в РФ думали, що можна відсидітися в глибокому тилу й війна їх не торкнеться, вони помилялися.

"Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни вважали, що нікого в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Такі речі відбуваються все частіше — і будемо сподіватися, що Україні це буде лише на руку", — заявив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 26 грудня в РФ заявили, що український БПЛА атакував стратегічну авіабазу в Енгельсі.