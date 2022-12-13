"Смерть нацистам": в Енгельсі відреагували на удар по військовому аеродрому (фото)

У мережі з'явився супутниковий знімок військового аеродрому в місті Енгельс, який нещодавно зазнав атаки безпілотника. На фото зображено напис "смерть нацистам", ймовірно, викладений з шин.

Related video

Після вибуху на російському аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області, який стався 5 грудня, РФ розосередила свою стратегічну авіацію. Біля місця прильоту з'явився викладений із шин напис "смерть нацистам". Відповідну фотографію опублікував у себе на сторінці користувач Twitter MT Anderson.

"Побачив повідомлення на злітній смузі, де зазвичай знаходяться Ту-95. Я не росіянин, але нехай хтось інший перекладе", — прокоментував фото автор публікації.

[ + – ] Російський аеродром в Енгельсі

Раніше, 5 грудня міста на території Російської Федерації зазнали атак дронов-камікадзе. Під удар потрапили аеродроми в Енгельсі та Дягілєво, де базувалися російські стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Саме з цих аеродромів злітали літаки для завдання ракетних ударів по території України. Після того, як дронам-камікадзе вдалося завдати шкоди російським бомбардувальникам, ЗС РФ розосередили свою стратегічну авіацію.

За словами спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, вибухи на аеродромах РФ справлють сильний психологічний ефект на росіян, оскільки створюється відчуття, що на території Росії немає безпечних місць.

Нагадаємо, що у США не виключають, що за ударами по російських аеродромах стоять українські військові. Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що в Україні йде робота над розробкою власних морських та повітряних безпілотників, які виявляються "надзвичайно ефективними".

Фокус також повідомляв, що українські безпілотники, які атакували військові аеродроми в Росії, є спільною розробкою держструктур та приватного бізнесу. Такої думки дотримуються журналісти The Financial Times, посилаючись на радника уряду України.