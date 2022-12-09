Не буде безпечно в тилу: ПС України про наслідки ударів по військових аеродромах РФ

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, інциденти на території ворога мають показати, що війна стосується кожного.

Related video

Атаки по російських військових аеродромах показали, що росіянам може бути небезпечно в тилових районах. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Вибухи на російських військових аеродромах зі стратегічними бомбардувальниками, а також інші події на території РФ показують, що війна стосується кожного. За словами Ігната, тепер росіянам незрозуміло, чи можуть вони почуватися в безпеці в тилових районах РФ.

"Як видно з новин "бавовнятко" ходить по аеродромах і окупанти кудись зникли. Не пропали, за військовою термінологією це називається розосередилися", — іронізує Юрій Ігнат

Він також додав, що ЗС РФ розставили свою стратегічну авіацію скрізь, де тільки можна, де аеродроми здатні їх прийняти. Всі ці події мають серйозний психологічний вплив на цивільних і військових в РФ. Ті ж проблеми з електроенергією є не лише в Україні, а й у Бєлгороді.

Нагадаємо, ЗМІ розбиралися, як Україна модернізувала радянський "Стриж" для ударів по військових базах РФ.

Раніше у ВПС України назвали головні потреби української бойової авіації.