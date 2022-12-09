Не будет безопасно в тылу: ВС Украины о последствиях ударов по военным аэродромам РФ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, инциденты на территории врага должны показать, что война касается каждого.

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Атака по российским военным аэродромам показали, что россиянам может быть небезопасно в тыловых районах. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Взрывы на российских военных аэродромах со стратегическими бомбардировщиками, а также другие события на территории РФ показывают, что война касается каждого. По словам Игната, теперь россиянам непонятно, могут ли себя они чувствовать в безопасности в тыловых районах РФ.

"Как видно из новостей "бавовнятко" ходит по аэродромам и оккупанты куда-то исчезли. Не пропали, по военной терминологии это называется рассредоточились", — иронизирует Юрий Игнат

Он также добавил, что ВС РФ расставили свою стратегическую авиацию везде, где только можно, где аэродромы способны их принять. Все эти события имеют серьезное психологическое влияние на гражданских и военных в РФ. Те же проблемы с электроэнергией есть не только в Украине, но и в Белгороде.

Напомним, СМИ разбирались, как Украина модернизировала советский "Стриж" для ударов по военным базам РФ.

Ранее в ВВС Украины назвали главные потребности украинской боевой авиации.