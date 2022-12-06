"Дуже винахідливий народ": у США не відкидають ймовірність, що за атаками на аеродроми РФ стоять ЗСУ

Вікторія Нуланд зазначає, що в Україні старанно працюють над розробкою власних морських та повітряних дронів, які виявляються "надзвичайно ефективними".

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Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд не відкидає ймовірності, що за ударами по російських аеродромах стоять українські військові. Про це вона заявила в інтерв'ю для Крістіан Аманпур у CNN.

Представниця Держдепу не відкидає, що за атаками на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками стоять українці. Ніхто прямо не взяв на себе відповідальність за удар по базах РФ. Однак саме з них завдавалися ракетні удари по українській критичній інфраструктурі та мирним громадянам.

"Український народ дуже винахідливий, вони роблять свої морські та повітряні дрони, які є неймовірно ефективними. Вони дуже старанно працюють над власними розробками та технологіями", — заявила Нулланд.

Також заступниця держсекретаря прямо звинуватила президента РФ Володимира Путіна у скоєнні воєнних злочинів та атаках по об'єктах критичної інфраструктури. Російський президент не може перемогти Україну на полі бою, тож вирішив спробувати "заморозити" країну.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що українські військові продовжують збирати докази про воєнні злочини, проте він не став називати, куди вони дійдуть. Більше важливо, щоб РФ притягнули до відповідальності за злочини.

Нагадаємо, за словами Блінкена, санкції несуть руйнівні наслідки для військового потенціалу Росії. Захід продовжує шукати шляхи для посилення санкцій.

За даними NYT, аеродроми у РФ атакували українські безпілотники за допомогою спецсил, які коригували цілі.