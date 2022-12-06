"Очень изобретательный народ": в США не исключают, что за атаками на аэродромы РФ стоят ВСУ

Виктория Нуланд отмечает, что в Украине усердно работают над разработкой собственных морских и воздушных дронов, которые оказываются "чрезвычайно эффективными".

Related video

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд не исключает, что за ударами по российским аэродромам стоят украинские военные. Об этом она заявила в интервью для Кристиан Аманпур в CNN.

Представитель Госдепа не исключает, что за атаками на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками стоят украинцы. Никто прямо не взял на себя ответственность за удар по базам РФ. Однако именно с них наносились ракетные удары по украинской критической инфраструктуре и мирным гражданам.

"Украинский народ очень изобретателен, они делают свои морские и воздушные дроны, которое невероятно эффективны. Они очень усердно работают над собственными разработками и технологиями", — заявила Нулланд.

Также замгоссекретаря прямо обвинила президента РФ Владимира Путина в совершении военных преступлений и атаках на объекты критической инфраструктуры. Российский президент не может победить Украину на поле боя, поэтому решил попробовать "заморозить" страну.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что украинские военные продолжают собирать доказательства о военных преступлениях, однако он не стал называть, куда они дойдут. Более важно, чтобы РФ притянули к ответственности за преступления.

Напомним, по словам Блинкена, санкции несут разрушительные последствия для военного потенциала России. Запад продолжает искать пути для ужесточения санкций.

По данным NYT, аэродромы в РФ атаковали украинские беспилотники с помощью спецназа, который корректировал цели.