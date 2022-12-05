"Разрушительные последствия": Блинкен объяснил, как санкции влияют на военный потенциал РФ

Госсекретарь США отметил, что западные страны продолжают искать новые возможности для ужесточения санкций против РФ.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что благодаря западным санкциям, Российская Федерация не может закупать в необходимых количествах детали для производства оружия. Об этом Блинкен рассказал эфире телеканала CNN, пишет "Голос Америки".

По словам политика, что экономические ограничения затруднили для РФ процесс пополнения запасов боеприпасов. Госсекретарь подчеркнул, что со временем эффект от санкций проявится еще сильнее.

"Мы видим разрушительные последствия санкций во всех сферах экономики, и эти последствия только усиливаются", – говорит политик.

Энтони Блинкен отмечает, что Россия постепенно утрачивает возможность модернизировать свою оборонную и аэрокосмическую промышленность. От санкций также страдают энергетическая и телекоммуникационная отрасли РФ.

Госсекретарь США указал на то, что подобные ограничения снижают способность Российской Федерации вести войну. Он также упомянул о том, что западные лидеры намерены продолжать ужесточать санкции и отметил успехи ВСУ на фронте.

"Путин попытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее в кабалу России – это не удалось. Затем он занялся захватом земель на востоке и юге Украины – это не удалось, потому что украинские военные дали отпор и вернули себе большую часть территории, которую захватил Путин", – заключил Энтони Блинкен.

Напомним, что 12 ноября Энтони Блинкен встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В рамках этой встречи политики обсудили военную помощь США для Украины и продление зерновой сделки.

Фокус также писал о том, что Энтони Блинкен прокомментировал падение ракет на территории Польши. По мнению Госсекретаря США, ответственность за этот инцидент полностью лежит на Российской Федерации.

Еще мы сообщали, что по мнению Блинкена, Владимир Путин не намерен завершать войну с Украиной дипломатическим путем. Политик считает, что мобилизация в РФ и так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины свидетельствуют об отчаянии российского президента.