Путин в отчаянии, но не согласен на дипломатическое решение по Украине, — Блинкен

По словам госсекретаря США, объявление военного положения на оккупированных территориях — очередной признак отчаяния российского президента. Как и неизбирательные бомбардировки электростанций, школ и больниц.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Путин не хочет дипломатического урегулирования развязанной войны. Об этом сообщает ABC News.

После восьми месяцев военного вторжения в Украину российский президент Владимир Путин не заинтересован в дипломатическом разрешении конфликта.

Объявление военного положения на оккупированных территориях Блинкен считает очередным признаком отчаяния российского президента.

"В последние несколько недель он пытался мобилизовать больше сил, провел псевдореферендумы на территории Украины, а теперь объявляет военное положение в районах, где, по его утверждениям, люди каким-то образом хотят стать частью России — все это свидетельствует о его отчаянии", — сказал Блинкен.

"Он все больше атакует гражданское население в Украине: бомбардировки без разбору, даже электростанций, бомбы сбрасываются на школы, больницы — все очень близко к этому", — объяснил Блинкен.

Что может быть после деоккупации Херсона?

На вопрос, насколько все ухудшится, если Путина заставят оставить Херсон, госсекретарь ответил, что сложно спрогнозировать, что он предпримет и на что он пойдет, но цель США в том, чтобы поддерживать Украину, чтобы страна осталась независимой.

Блинкен также добавил, что США могут стать посредником в переговорах, но со стороны Путина до сих пор не видно интереса к реальной дипломатии.

Напомним, что Путин может обрушить глобальную экономику, применив ядерное оружие в Украине. По мнению Ребекки Коффлер, бывшей представительницы американского разведсообщества. Объявление военного положения на оккупированных территориях предоставит Путину определенное доктринальное обоснование для ядерного удара.

Ранее Фокус сообщал, что во время наступления из Беларуси войска РФ могут вторгнуться в западные регионы Украины.