Путін у розпачі, але не згоден на дипломатичне рішення щодо України, — Блінкен

За словами держсекретаря США, оголошення воєнного стану на окупованих територіях є черговою ознакою відчаю російського президента. Як і невиборчі бомбардування електростанцій, шкіл і лікарень.

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Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Путін не хоче дипломатичного врегулювання розв'язаної війни. Про це повідомляє ABC News.

Після восьми місяців військового вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін не зацікавлений у дипломатичному вирішенні конфлікту.

Оголошення воєнного стану на окупованих територіях Блінкен вважає черговою ознакою розпачу російського президента.

"В останні кілька тижнів він намагався мобілізувати більше сил, провів псевдореферендуми на території України, а тепер оголошує воєнний стан у районах, де, за його твердженнями, люди якось хочуть стати частиною Росії — все це свідчить про його розпач", — сказав Блінкен.

"Він дедалі більше атакує цивільне населення в Україні: бомбардування без розбору, навіть електростанцій, бомби скидають на школи, лікарні — все дуже близько до цього", — пояснив Блінкен.

Що можливо після деокупації Херсона?

На питання, наскільки все погіршиться, якщо Путіна змусять залишити Херсон, держсекретар відповів, що складно спрогнозувати, що він зробить і на що він піде, але мета США полягає в тому, щоб підтримувати Україну, аби країна залишилася незалежною.

Блінкен також додав, що США можуть стати посередником у переговорах, але з боку Путіна досі не видно інтересу до реальної дипломатії.

Нагадаємо, що Путін може обрушити глобальну економіку, застосувавши ядерну зброю в Україні. На думку Ребекки Коффлер, колишньої представниці американської розвідувальної спільноти, оголошення воєнного стану на окупованих територіях надасть Путіну певне доктринальне обґрунтування для ядерного удару.

Раніше Фокус повідомляв, що під час наступу з Білорусі війська РФ можуть вторгнутися в західні регіони України.