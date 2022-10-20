Угроза наступления с Беларуси растет: войска РФ могут атаковать западные регионы (видео)

Целью нового наступления с территории Беларуси может быть перерезание поставок западной техники Вооруженным силам Украины, сообщил Генштаб.

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Угроза повторного наступления на Украину с территории Беларуси растет, при этом направление наступление может быть изменено на запад украинско-белорусской границы с целью блокирования поставок западной техники и оружия Вооруженным силам Украины. Об этом в ходе брифинга в четверг, 20 октября, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет, на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания… поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", — сказал представитель Генштаба.

Помимо этого Громов заявил, что в Беларуси продолжается развертывание авиации и других подразделений российских войск. Помимо этого в республике проводится скрытая мобилизация, а руководство страны продолжает предоставлять свою территорию государству-агрессору для запуска ракет и дронов по территории Украины. В частности, Громов отметил, что на территории Беларуси размещены самолеты МиГ-31, которые могут быть оснащены ракетами типа "Кинжал"

Ситуация на украинско-белорусской границе постоянно отслеживается Генштабом, принимаются меры для защиты регионов на северном направлении, добавил спикер.

Напомним, сегодня военные самолеты МиГ-31 подняли с аэродромов в Мачулищах и Барановичах. В свою очередь белорусское Минобороны объяснило маневры российской авиагруппы плановым патрулированием границ.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин недавно допустил, что новое нападение из Беларуси может произойти весной.