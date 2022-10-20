Загроза наступу з Білорусі росте: війська РФ можуть атакувати західні регіони (відео)

Метою нового наступу з території Білорусі може бути перерізання постачання західної техніки Збройним Силам України, повідомив Генштаб.

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Загроза повторного наступу на Україну з території Білорусі зростає, однак напрям наступу можуть змінити на захід українсько-білоруського кордону з метою блокування постачання західної техніки та зброї Збройним Силам України. Про це під час брифінгу в четвер, 20 жовтня, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає, цього разу напрям наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання... постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів", — сказав представник Генштабу.

Крім цього, Громов заявив, що в Білорусі триває розгортання авіації та інших підрозділів російських військ. Крім цього, в республіці проводиться прихована мобілізація, а керівництво країни продовжує надавати свою територію державі-агресору для запуску ракет і дронів територією України. Зокрема, Громов зазначив, що на території Білорусі розміщено літаки МіГ-31, які можуть бути оснащені ракетами типу "Кинжал".

Ситуацію на українсько-білоруському кордоні постійно відслідковує Генштаб, вживаються заходи для захисту регіонів на північному напрямку, додав речник.

Нагадаємо, сьогодні військові літаки МіГ-31 підняли з аеродромів у Мачулищах та Барановичах. Зі свого боку білоруське Міноборони пояснило маневри російської авіагрупи плановим патрулюванням кордонів.

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін нещодавно припустив, що новий напад з Білорусі може статися навесні.