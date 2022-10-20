Охороняють "союзну державу": в Білорусі підняли винищувачі Міг-31К із ракетами "Кинжал" (фото)

Військові літаки підняли з аеродромів у Мачулищах і Барановичах. Білоруське Міноборони пояснило маневри російської авіагрупи плановим патрулюванням кордонів.

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Російська авіація здійснила планове патрулювання у Білорусі. Про це повідомило у Telegram Міністерство оборони Білорусі у відповідь на інформацію про підняття в повітря винищувачів Міг-31К.

"У ці хвилини російська авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил) здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави", — повідомили військові.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежує маневри білоруських військових, повідомляла про злет 3 винищувачів Міг-31К. Один із них був із військового аеродрому в Мачулищах.

Росія перекинула ці 3 винищувачі в Білорусь 16 жовтня, літаки можуть переносити на борту ракети "Кинжал".

Далі винищувач помічений у напрямку на Барановичі, а згодом ще два літаки злетіли з аеродрому в Барановичах.

"Схоже, супровід. Солігорськ. Проліт винищувача на великій висоті. Октябрський (Гомельська обл). Проліт винищувача у напрямку південний схід (на Світлогорськ/Гомель). Солігорськ, пролетів винищувач на великій висоті", — зазначають у групі.

[ + – ] Літак пробув у повітрі приблизно 1,5 години у супроводі 2 винищувачів Фото: Мiнобороны РФ

Після маневрів Міг-31К приземлився на аеродром у Мачулищах. Літак пробув у повітрі приблизно 1,5 години в супроводі 2 винищувачів, які злетіли з аеродрому в Барановичах.

Ракети "Кинжал" можуть уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів, її максимальна швидкість — понад 12 тис. км/год.

Експерти групи "Беларускі Гаюн" вважали раніше, що разом із літаками Росія могла доставити в Білорусь ракети "Кинжал". Крім винищувачів на аеродром Мачулищі прибули 3 транспортники Іл-76.

Російські війська могли втратити в Криму винищувач МіГ-31 із ракетою "Кинжал" на авіабазі Бельбек. Військові портали РФ писали, що літак міг вибухнути.

Фокус у вересні писав, що в Туркменському окрузі Ставропольського краю впала ракета гіперзвукова ракета "Кинжал". Снаряд випустили для удару по Кривому Розі.