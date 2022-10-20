Охраняют "союзное государство": в Беларуси подняли истребители Миг-31К с ракетами "Кинжал" (фото)

Военные самолеты подняли с аэродромов в Мачулищах и Барановичах. Белорусское Минобороны объяснило маневры российской авиагруппы плановым патрулированием границ.

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Российская авиация совершила плановое патрулирование в Беларуси. Об этом сообщило в Telegram Министерство обороны Беларуси в ответ на информацию о поднятии в воздух истребителей Миг-31К.

"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", — проинформировали военные.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", отслеживающая маневры беларусских военных, сообщала о взлете 3 истребителей Миг-31К. Один из них был с военного аэродрома в Мачулищах.

Россия перебросила эти 3 истребителя в Беларусь 16 октября, самолеты могут переносить на борту ракеты "Кинжал".

Далее истребитель замечен в направлении на Барановичи, а позже еще два самолета взлетели с аэродрома в Барановичах.

"Похоже, сопровождение. Солигорск. Пролет истребителя на большой высоте. Октябрьский (Гомельская обл). Пролет истребителя в направлении юго-восток (на Светлогорск/Гомель). Солигорск, пролетел истребитель на большой высоте", — указывают в группе.

[ + – ] Самолет пробыл в воздухе около 1,5 часов в сопровождении 2 истребителей Фото: Минобороны РФ

После маневров Миг-31К приземлился на аэродром в Мачулищах. Самолет пробыл в воздухе около 1,5 часов в сопровождении 2 истребителей, которые взлетели с аэродрома в Барановичах.

Ракеты "Кинжал" могут поражать цели на расстоянии до 2000 километров, ее максимальная скорость — более 12 тыс. км/ч

Эксперты группы "Беларускі Гаюн" считали ранее, что вместе с самолетами Россия могла доставить в Беларусь ракеты "Кинжал". Кроме истребителей на аэродром Мачулищи прибыли 3 транспортника Ил-76.

Российские войска могли потерять в Крыму истребилель МиГ-31 с ракетой "Кинжал" на авиабазе Бельбек. Военные порталы РФ писали, что самолет мог взорваться.

Фокус в сентябре писал, что в Туркменском округе Ставропольского края упала ракета гиперзвуковая ракета "Кинжал". Снаряд выпустили для удара по Кривому Рогу.