РФ могла потерять в Крыму МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту, – СМИ

Один из членов экипажей, который не смог катапультироваться, погиб. Он был из Хотилово, куда поступали МиГ-31К. Оттуда самолеты-перехватчики были направлены в Крым.

Related video

На авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму 1 октября произошел взрыв. Как оказалось позднее, самолет выкатился за взлетную полосу и взорвался. Вероятно, это был истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту. Об этом сообщает Defense Express.

На профильных военных порталах РФ писали, что на Бельбеке мог взорваться МиГ-31. Эту версию подтверждает сообщение украинской разведки о том что оккупанты разместили такие самолеты в Крыму. Также есть информация, что истребитель выкатился из взлетной полосы не при посадке, а при взлете.

Из-за технической неисправности, МиГ-31К не смог взлететь. Штурман, который по инструкции должен покидать воздушное судно первым, смог катапультироваться и выжить, второму сделать этого не удалось и он погиб. Оказалось, что погиб летчик из Хотилово с большим опытом.

[ + – ] МиГ-31К с ракетами "Кинжал"

Авторы пишут, что этот факт дает право полагать, что был потерян именно МиГ-31К. В 2021 году появлялась информация в СМИ о переброске МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" из 790-го истребительного авиаполка. Таким образом есть максимальная вероятность, что 1 октября РФ потеряла МиГ-31К. Вполне вероятно, что на его борту была ракета "Кинжал".

Напомним, 1 октября на военном аэродроме Бельбек под Севастополем были слышны взрывы. Оккупанты сообщали о детонации БК с самолетом.

Ранее разведка сообщала, что РФ начала выводить авиацию из Крыма, чтобы избежать новых ударов ВСУ.