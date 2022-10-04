РФ могла втратити в Криму МіГ-31 із гіперзвуковою ракетою "Кинжал" на борту, – ЗМІ

Один із членів екіпажів, який не зміг катапультуватися, загинув. Він був із Хотилового, куди надходили МіГ-31К. Звідти літаки-перехоплювачі були відправлені до Криму.

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На авіабазі Бельбек в окупованому Криму 1 жовтня стався вибух. Як з'ясувалося пізніше, літак викотився за злітну смугу та вибухнув. Ймовірно, це був винищувач-перехоплювач МіГ-31К із гіперзвуковою ракетою "Кинжал" на борту. Про це повідомляє Defense Express.

На профільних військових порталах РФ писали, що на Бельбеку міг вибухнути МіГ-31. Цю версію підтверджує повідомлення української розвідки про те, що окупанти розмістили такі літаки в Криму. Також є інформація, що винищувач викотився зі злітної смуги не під час посадки, а під час зльоту.

Через технічну несправність, МіГ-31К не зміг злетіти. Штурман, який за інструкцією має залишати повітряне судно першим, зміг катапультуватися і вижити, другому зробити цього не вдалося і він загинув. З'ясувалося, що загинув льотчик із Хотилового з великим досвідом.

[ + – ] МіГ-31К з ракетами "Кинжал"

Автори пишуть, що цей факт дає право вважати, що втрачено саме МіГ-31К. У 2021 році з'являлася інформація у ЗМІ про перекидання МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал" із 790-го винищувального авіаполку. Так, є максимальна ймовірність, що 1 жовтня РФ втратила МіГ-31К. Цілком ймовірно, що на його борту була ракета "Кинжал".

Нагадаємо, 1 жовтня на військовому аеродромі Бельбек під Севастополем було чути вибухи. Окупанти повідомляли про детонацію БК із літаком.

Раніше розвідка повідомляла, що РФ почала виводити авіацію з Криму, щоб уникнути нових ударів ЗСУ.