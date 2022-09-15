В России упала ракета "Кинжал", которую запускали по Кривому Рогу, — СМИ (фото, видео)

Украинские журналисты отмечают, что ракета взорвалась не сразу, а через некоторое время после падения. РосСМИ пишут о шести пострадавших.

Related video

На территории России упала гиперзвуковая ракета "Кинжал". Это произошло 14 сентября в Туркменском округе Ставропольского края недалеко от села Кендже-Кулак. Вероятно, ракету запускали для удара по Кривому Рогу. Об этом пишет украинские военное издание "Милитарный".

В российских СМИ заявляют, что в Ставропольском крае разбился беспилотник. В результате чего пострадали шесть людей: один пожарный и пятеро гражданских, которые пришли на место происшествия. Журналисты "Милитарного" отмечают, что это свидетельствует о том, что ракета взорвалась не сразу, а через некоторое время после падения.

"Российские медиа продвигают версию, что в Ставропольском крае упал беспилотник Ту-141. Однако остатки на месте взрыва не подтверждают эту версию. На фото и видео не видно ни одного характерного элемента для Ту-141 "Стриж", — пишут в украинском медиа.

Пользователи Twitter обратили внимание, что обломки снаряда похожи на гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47м2 "Кинжал".

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне били по Кривому Рогу с помощью "Искандеров" и "Кинжалов". Место падения ракеты находится в 200 километрах от базирования "Кинжалов" в Ахтубинске.

Село Кендже-Кулак могло находиться на траектории движения ракеты, которую российский истребитель МиГ-31 мог запустить с Каспийского моря.

[ + – ] Гипотетическая траектория ракеты "Кинжал"

Что за ракета "Кинжал"?

"Кинжал" — российский ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Снаряд может поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Его эксплуатация началась в 2018 году.

[ + – ] Истребитель МиГ-31К с ракетой "Кинжал"

Другая версия

Аналитики из проекта InformNapalm предполагают, что в Ставропольском крае могла упасть ракета П-800 "Оникс". Внешний вид ее главной части похож на остатки главной части ракеты, которая неудачно "приземлилась".

Напомним, 14 сентября Россия атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Удар пришелся по дамбе Карачуновского водохранилища, в результате чего были подтоплены 112 домов, а уровень реки Ингулец поднялся от 1 до 2 метров. Били ВС РФ по объекту с помощью "Кинжалов" и "Искандеров".

Ранее, 7 августа РФ атаковала Винницу с помощью ракет "Кинжал". В Командовании воздушных сил Украины отметили, что ВС РФ используют их для чрезвычайно важных целей.