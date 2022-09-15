Обстрел Кривого Рога: подтоплены 112 жилых домов, ликвидация ЧП продолжается (фото, видео)

Стратегический объект оккупанты атаковали ракетами "Искандер" и "Кинжал", а после атаки тысячи мирных жителей остаются без водоснабжения.

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В результате ракетного удара ВС РФ по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге были подтоплены 112 частных жилых домов. Об этом в утреннем видеообращении сообщил глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул.

По его словам, всю ночь продолжалась ликвидация последствий аварии на дамбе Карачуновского водохранилища, которая была спровоцирована массированным ракетным ударом ВС РФ.

Вилкул подчеркнул, что оккупационные войска атаковали стратегический объект в Кривом Роге ракетами "Искандер" и "Кинжал". Для того, чтобы снизить уровень воды в реке Ингулец, взрывотехникам пришлось взорвать плотину в районе Черногорки для увеличения пропускной способности.

Глава военной администрации подчеркнул, что спасательные работы в Кривом Роге продолжаются, но поток воды значительно уменьшился и уровень там, где было зафиксировано подтопление, начал спадать. В результате ракетного удара ВС РФ по дамбе Карачуновского водохранилища были подтоплены 112 частных жилых домов, а эвакуация людей осуществлялась в Гданцевке и Мотроновке.

В видеообращении Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге практически везде восстановили водоснабжение, за исключением военного городка и района Макулан, где специалисты зафиксировали прилет еще одной крылатой ракеты.

"Там водопровод 600 мм. Серьезная авария, но всю ночь работали аварийные бригады. Уже идет ликвидация… после обеда вода там тоже будет. Сейчас дал команду и отправленные в Военный Поселок и на Макулан водовозы, которые будут снабжать привозной водой", — продолжил Вилкул и добавил, что в течение 15 сентября власти планируют устранить все последствия ракетного удара ВС РФ по дамбе.

[ + – ] 112 частных домов были подтоплены из-за ракетного удара ВС РФ по Кривому Рогу

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что из-за ракетного удара по дамбе уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до 2 метров. По состоянию на 7:40 15 сентября, уровень удалось снизить на 13 сантиметров. Резниченко также отметил, что в результате атаки по Кривому Рогу в Софийской громаде без водоснабжения остались почти 5 тысяч человек. Через час глава Днепропетровской ОВА уточнил, что уровень воды в Ингульце снизился на 40 сантиметров и специалисты фиксируют его дальнейшее падение.

[ + – ] ВС нанесли ракетный удар по дамбе в Кривом Роге [ + – ] ВС нанесли ракетный удар по дамбе в Кривом Роге [ + – ] ВС нанесли ракетный удар по дамбе в Кривом Роге [ + – ] ВС нанесли ракетный удар по дамбе в Кривом Роге

Напомним, 14 сентября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Кривому Рогу, атаковав дамбу Карачуновского водохранилища. Местные СМИ сообщали, что в населенном пункте было зафиксировано как минимум шесть прилетов крылатых ракет.

Из-за ракетного удара ВС РФ в Кривом Роге пропало водоснабжение, а военное командование сообщило о семи прилетах крылатых ракет.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар ВС РФ по Кривому Рогу и сообщил, что оккупанты целенаправленно атаковали дамбу Карачуновского водохранилища, пытаясь затопить крупный населенный пункт. По словам главы государства, после атаки зафиксирована утечка 100 кубических метров воды в секунду.