Семь ударов по Кривому Рогу: в кранах пропала вода, жители скупают бутиллированную (видео)

Под мощный обстрел попала западная часть города. Предположительно, пострадала насосная станция. В пабликах сообщают, что у жителей в кранах пропала вода. Часть дорог сейчас перекрыта для автомобилей.

Related video

В среду, 14 сентября, около 17 часов вечера местные жители слышали взрывы в Кривом Роге – российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городу.

Изначально в пабликах сообщили как минимум о шести "прилетах". Позже стало известно о том, что по городу попали семь российских ракет. Об этом рассказала пресс-служба оперативной группировки "Каховка".

Как уточняется, оккупанты выпустили ракеты Х-22 из самолетов стратегической авиации. Взрывы в Кривом Роге прозвучали на объектах критической и транспортной инфраструктуры, также повреждены гидротехнические сооружения.

В результате обстрела в домах у местных жителей повылетали стекла. В сети появились видео, что в городе перекрыты некоторые дороги.

Взрывы в Кривом Роге: водная паника

Взрывы в Кривом Роге привели к водной панике среди населения. Местные Telegram-каналы сообщают, что во время обстрелов, предположительно, пострадала насосная станция. После этого у местных жителей в кранах пропала вода. В частности, такая ситуация зафиксирована в Центрально-Городском районе, в части Саксаганского и других.

Те горожане, кто не успел набрать воду дома, отправились в магазины. В итоге в супермаркетах опустели полки с питьевой и минеральной водой.

В микрорайоне Солнечный люди выстроились в огромную очередь за водой.

В пабликах жителей просят не паниковать и дождаться официальной информации от чиновников и военных.

Глава военной администрации города Александр Вилкул, подтвердивший взрывы в Кривом Роге, также дал разъяснение о ситуации с водой.

Он рассказал, что россияне нанесли удар по одному из объектов гидравлической инфраструктуры. Вилкул подчеркнул, что ситуация контролируемая, подача воды для населения уже началась.

Взрывы в Кривом Роге: уровень реки поднялся

Взрывы в Кривом Роге и возможные разрушения насосной станции привели к тому, что уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2-3 метра. На видео видно, что вода уже практически подобралась к домам местных жителей.

Взрывы в Кривом Роге: реакция Офиса президента

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко у себя в Telegram-канале уточнил, что россияне выпустили восемь ракет по городу (как позже выяснилось, ракет было семь).

"Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в постройки, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей", – написал политик.

Он подтвердил, что россияне атаковали объекты гидротехнической инфраструктуры.

"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде", – отметил Тимошенко.

Он добавил, что последствия взрывов в Кривом Роге уже ликвидируются, и пострадавших среди мирного населения в городе нет.

Напомним, ночью 14 сентября российские войска осуществили массированный ракетный удар по Николаеву, в результате чего погибли мирные жители. В результате обстрела ракетами С-300 были повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома.

11 сентября Вооруженные силы РФ массово обстреляли объекты критической инфраструктуры в Харьковской области. Под огонь попала ТЭЦ в Дергачах, в результате чего несколько областей временно остались без электричества и водоснабжения.