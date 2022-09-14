Обстрел Николаева: ВС РФ выпустили ракеты С-300 в жилые дома (фото, видео)

По последним данным, жертвами обстрела стали двое мирных граждан, еще шестеро получили различные ранения.

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Ночью 14 сентября российские войска осуществили массированный ракетный удар по Николаеву, в результате чего погибли мирные жители. Эту информацию подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

По его словам, ВС РФ обстреливали Николаев около 01:10 по киевскому времени.

Ракетный удар по областному центру, как отмечает Виталий Ким, захватчики осуществляли с применением С-300. В ходе обстрела были повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома.

По словам главы Николаевской ОВА, прилеты российских ракет также зафиксированы возле двух многоэтажных зданий.

"В результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и произошло возгорание автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно. Подробная информация уточняется", — добавил Ким, комментируя ночной обстрел Николаева.

[ + – ] ВС РФ обстреляли жилые кварталы Николаева ракетами С-300

Информацию о массированном ракетном ударе ВС РФ по Николаеву также подтвердил мэр областного центра Александр Сенкевич. По его словам, повреждения от прилета российских ракет получили многоэтажные жилые дома, а на месте обстрелов работают аварийные бригады и сотрудники коммунальных служб.

На некоторых улицах Николаева, как отмечает Сенкевич, очищают проезд для общественного транспорта. Мэр областного центра в ближайшее время пообещал обнародовать новые подробности ракетного удара ВС РФ.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе отмечает, что правоохранители выясняют все обстоятельства обстрела Николаева, а на месте атаки работают следователи. По факту ракетного удара ВС РФ начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

[ + – ] ВС РФ обстреляли жилые кварталы Николаева ракетами С-300 [ + – ] ВС РФ обстреляли жилые кварталы Николаева ракетами С-300 [ + – ] ВС РФ обстреляли жилые кварталы Николаева ракетами С-300 [ + – ] ВС РФ обстреляли жилые кварталы Николаева ракетами С-300

Напомним, 11 сентября ВС РФ нанесли массированный ракет удар по Покровску Донецкой области, осуществив в направлении города пуск нескольких баллистических ракет "Искандер". Жертвами обстрела, по последним данным, стали 6 мирных жителей.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову, в результате чего в областном центре пропало электричество и водоснабжение.