ВС РФ нанесли массированные удары по Харькову, в городе нет электричества и воды (видео)

Обстрел пришелся по критической инфраструктуре города и по дорожному покрытию в одном из районов областного центра. В результате атаки погиб один человек, еще четыре получили ранения.

Российские войска днем нанесли массированный удар по Харькову. Есть "прилеты" в Киевском и Основянском районах города. Кроме того, ВС РФ в очередной раз ударили по критической инфраструктуре областного центра, из-за чего в Харькове пропало электричество и водоснабжение. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

Градоначальник отметил, что спасатели и коммунальщики работают над тем, чтобы устранить последствия российских атак.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры", — написал он.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты также попали в дорожное покрытие в Киевском районе города. В результате чего один человек погиб, а четверо людей получили ранения.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что над Харьковом поднимаются огромные столбы дыма.

Остановка транспорта в городе

После массированных обстрелов Харькова российскими войсками городской метрополитен прекратил свою работу.

"По техническим причинам приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!", — написали в компании.

После остановки метро жителям Харькова пришлось самостоятельно добираться по туннелям до ближайшей станции.

Напомним, 11 сентября ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Днепропетровской областях. В результате чего многие населенные пункты остались без света и воды. Также проблемы с электричеством наблюдались в Сумской и Полтавской областях, а компания "Укразалізниця" рассказала, что из-за массированных обстрелов часть рейсов пришлось задержать.

Кроме того, российская армия нанесла ракетный удар по жилому дому в центре Днепра и по Никополю. В результате обстрелов городов четыре человека получили ранения.