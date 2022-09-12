ЗС РФ завдали масованих ударів по Харкову, в місті немає електрики та води (відео)

Обстріл припав по критичній інфраструктурі міста та дорожньому покриттю в одному з районів обласного центру. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Російські війська вдень завдали масованого удару по Харкову. Є "прильоти" у Київському та Основ'янському районах міста. Крім того, ЗС РФ вкотре вдарили по критичній інфраструктурі обласного центру, через що в Харкові зникла електрика та водопостачання. Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

Міський голова зазначив, що рятувальники та комунальники працюють над тим, щоб усунути наслідки російських атак.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури", — написав він.

Зі свого боку голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти також влучили в дорожнє покриття у Київському районі міста. Внаслідок чого одна людина загинула, а четверо людей отримали поранення.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що над Харковом підіймаються величезні стовпи диму.

Зупинка транспорту в місті

Після масованого обстрілу Харкова російськими військами міський метрополітен припинив свою роботу.

"З технічних причин призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Перепрошуємо за тимчасові незручності!", — написали в компанії.

Після зупинки метро мешканцям Харкова довелося самостійно добиратися тунелями до найближчої станції.

Нагадаємо, 11 вересня ЗС РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури у Харківській та Дніпропетровській областях. Внаслідок чого багато населених пунктів залишилися без світла та води. Також проблеми з електрикою спостерігалися у Сумській та Полтавській областях, а компанія "Укрзалізниця" розповіла, що через масовані обстріли частину рейсів довелося затримати.

Крім того, російська армія завдала ракетного удару по житловому будинку в центрі Дніпра та по Нікополю. Внаслідок обстрілів міст чотири особи отримали поранення.