Обстріл Миколаєва: ЗС РФ випустили ракети С-300 у житлові будинки (фото, відео)

За останніми даними, жертвами обстрілу стали двоє мирних громадян, ще шестеро отримали різні поранення.

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Вночі 14 вересня російські війська здійснили масований ракетний удар по Миколаєву, внаслідок чого загинули мирні жителі. Цю інформацію підтвердив голова обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, ЗС РФ обстрілювали Миколаїв близько 01:10 за київським часом.

Ракетний удар по обласному центру, як зазначає Віталій Кім, загарбники здійснювали із застосуванням С-300. Під час обстрілу було пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

За словами голови Миколаївської ОВА, прильоти російських ракет також зафіксовано біля двох багатоповерхових будівель.

"Внаслідок попадання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі і сталося загоряння автомобіля. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення і трьом громадянам надано допомогу амбулаторно. Детальна інформація уточнюється", — додав Кім, коментуючи нічний обстріл Миколаєва.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли житлові квартали Миколаєва ракетами С-300

Інформацію про масований ракетний удар ЗС РФ по Миколаєву підтвердив мер обласного центру Олександр Сєнкевич. За його словами, пошкодження від прильоту російських ракет отримали багатоповерхові житлові будинки, а на місці обстрілу працюють аварійні бригади та співробітники комунальних служб.

На деяких вулицях Миколаєва, як зазначає Сенкевич, очищають проїзд для громадського транспорту. Мер обласного центру найближчим часом пообіцяв оприлюднити нові подробиці ракетного удару ЗС РФ.

Пресслужба ГУ Нацполіції в регіоні зазначає, що правоохоронці з'ясовують усі обставини обстрілу Миколаєва, а на місці атаки працюють слідчі. За фактом ракетного удару ЗС РФ розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів та звичаїв війни".

[ + – ] ЗС РФ обстріляли житлові квартали Миколаєва ракетами С-300 [ + – ] ЗС РФ обстріляли житлові квартали Миколаєва ракетами С-300 [ + – ] ЗС РФ обстріляли житлові квартали Миколаєва ракетами С-300 [ + – ] ЗС РФ обстріляли житлові квартали Миколаєва ракетами С-300

Нагадаємо, 11 вересня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Покровську Донецької області, здійснивши у напрямку міста пуск кількох балістичних ракет "Іскандер". Жертвами обстрілу, за останніми даними, стали 6 мирних жителів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали масованого удару по Харкову, внаслідок чого в обласному центрі зникла електрика та водопостачання.