Мощные взрывы в Кривом Роге: оккупанты ударили по городу ракетами (видео)

Паблики пишут как минимум о шести взрывах в населенном пункте. Местные жители сообщают о дыме над городом после обстрела.

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Сегодня после обеда оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог Днепропетровской области. Изначально информация о взрывах в городе появилась в местных пабликах, позже ее подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – обратился Вилкул к населению.

Позже глава военной администрации рекомендовал людям не выходить из укрытий, так как зафиксирован новый пуск ракет в сторону города.

В паблике "Свої. Кривий Ріг" сообщается, что в городе было как минимум шесть взрывов. Местные пишут, что "прилеты" было слышно в разных районах города. Над населенным пунктом после обстрела поднимается густой дым, который хорошо видно на опубликованных в сети видео.

Напомним, ночью 14 сентября российские войска осуществили массированный ракетный удар по Николаеву, в результате чего погибли мирные жители. В результате обстрела ракетами С-300 были повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома.

11 сентября Вооруженные силы РФ массово обстреляли объекты критической инфраструктуры в Харьковской области. Под огонь попала ТЭЦ в Дергачах, в результате чего несколько областей временно остались без электричества и водоснабжения.